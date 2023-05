Lissone: rapina il supermercato senza dare nell’occhio e se ne va a piedi

Rapina in solitaria all’Iperal di Lissone. Mercoledì 3 maggio un individuo si è presentato alle casse del supermercato di via Dante Alighieri a Lissone e, dopo aver sottratto i contanti, è fuggito allontanandosi a piedi per poi far perdere le sue tracce. Un episodio curioso quello che si è registrato intorno alle 9.45 nel centro della città. Secondo quanto emerso, ad agire è stato un uomo di mezza età.

Lissone: rapina il supermercato, la dinamica

È entrato nel supermercato e ha raggiunto le casse. Senza armi o oggetti contundenti, si è rivolto alle cassiere con minacce verbali, ma senza destare particolare clamore tanto che la maggior parte dei clienti presenti non si sarebbero accorti di quanto stesse accadendo. L’uomo ha agito in pochi istanti: dapprima, avendo notato che un cassetto porta denaro era appena stato aperto per l’effettuazione di un pagamento a un cliente, ha prelevato senza troppi giri di parole i contanti, in un secondo momento si è rivolto a un’altra cassiera e ha intimato alla stessa di aprire il cassetto dal quale ha poi sottratto altro denaro in contanti. Infine si è dato alla fuga dileguandosi a piedi.

Lissone: rapina il supermercato, sul posto i carabinieri

Scattato l’allarme, sul posto si sono recati i carabinieri di Lissone che dopo aver raccolto le testimonianze delle due cassiere rapinate e ricostruito la dinamica dell’evento, hanno aperto le indagini per cercare di risalire all’autore del colpo. Che all’apparenza – anche data l’età approssimativa dello stesso – sembrerebbe un gesto di un disperato o più semplicemente di uno sbandato.