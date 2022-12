Lissone piange Carlo Monguzzi, anima musicale della città e della banda

Lissone perde un esponente di spicco della cultura. È scomparso alla vigilia di Natale il cavalier Carlo Monguzzi, guida di diverse realtà musicali della città e pilastro dell’Anbima, l’associazione nazionale bande musicali autonome, dal 1997 al 2012 presidente nazionale della stessa. A Lissone ha esaltato con capacità non comuni i ruoli e i valori di persone e attività legate alla valorizzazione della musica, contribuendo con impegno e passione a tramandare alle giovani generazioni il fascino dei corpi musicali bandistici e di tutte quelle realtà musicali che a Lissone come in tutta Italia sono fulcro di progettualità e condivisione.

Profondo il cordoglio in città per la sua scomparsa, così come colme di gratitudine sono le parole espresse nel messaggio di Anbima.

Lissone piange Carlo Monguzzi, il messaggio di Anbima

“Nei suoi tre mandati di presidenza Anbima ha condiviso e sposato i valori Anbima – insieme al suo staff di presidenza – nel quale si ricorda primo fra tutti l’attuale Presidente nazionale Giampaolo Lazzeri, da sempre voluto al suo fianco nel ruolo di vice presidente, il Consiglio nazionale e gli associati tutti – l’amicizia collaborativa, la sintonia di intenti, l’agire insieme, il giusto buonsenso, la volontà di donarsi agli altri, di ricercare sempre il dialogo, di guardare a quel futuro che nasce dal presente – recita il testo dell’associazione nazionale – Carlo Monguzzi era solito ribadire che gli elementi sicuri per l’Associazionismo erano, sono e saranno l’esperienza dei “grandi” della quale fare tesoro per continuare nella nostra missione, la linfa giovanile, la forza dei giovani con il loro entusiasmo, impegno costante e duraturo, l’univoca volontà di essere e sentirsi motivati assieme per raggiungere ed ottenere traguardi ed obiettivi comuni, consapevoli delle molteplici difficoltà che si incontrano e si incontreranno, la volontà e l’impegno, quella coerenza che riempie il cuore”.

Lissone piange Carlo Monguzzi, presidente onorario di Anbima dal 2012

Il cavalier Carlo Monguzzi, dal 2012 era presidente onorario nazionale Anbima. “Anbima tutta si stringe al dolore della famiglia ed esprime la sua vicinanza con le più sentite condoglianze” conclude l’associazione. Un uomo di grandi capacità, lungimirante e di atti concreti che amava la musica e dava lustro all’arte dei suoni.

Lissone piange Carlo Monguzzi, i funerali

Carlo Monguzzi è scomparso a 81 anni. I funerali saranno celebrati martedì 27 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Lissone.