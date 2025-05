Lissone, la premier Giorgia Meloni alla comunione della nipote

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Brianza, a Lissone, domenica 11 maggio, in visita privata, per la Comunione, celebrata nella nella parrocchia della frazione di Santa Margherita, della nipote, figlia della sorella del giornalista e conduttore televisivo Andrea Giambruno, con il quale la presidente del Consiglio ha avuto una relazione durata 10 anni e una figlia, Ginevra.