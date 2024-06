Lissone: 2 milioni per rifare strade, marciapiedi e barriere architettoniche

Per rimettere a nuovo la città serve ben altro, ma di certo non sono noccioline: la Giunta comunale di Lissone, proprio in questi giorni, ha deciso di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo per il rifacimento dei manti d’usura di strade e marciapiedi e per l’eliminazione delle barriere architettoniche per l’anno 2024. Tradotto in soldoni, si tratta di un impegno per 2 milioni di euro complessivi.

Lissone: 2 milioni per rifare strade e marciapiedi, la soddisfazione del sindaco Borella

Il sindaco Laura Borella manifesta la sua soddisfazione: «Con un importante investimento – dichiara – manteniamo l’impegno preso in campagna elettorale di messa in sicurezza delle strade cittadine. La volontà è quella di rispondere alle necessità a lungo attese della nostra comunità, fornendo strade più sicure per i lissonesi».

Lissone: 2 milioni per rifare strade e marciapiedi, le strade coinvolte

L’amministrazione comunale, con il supporto dei tecnici, ha definito le sue priorità, che potranno essere o non essere condivise. L’elenco comprende diverse vie della città, comprese anche alcune tra le più importanti. Tra queste figurano via don Bernasconi, via Braille, via Settembrini, via Matteotti, via Pestalozzi, via del Pioppo, via Aspromonte, via Olona Scala, via della Pinacoteca, i parcheggi utilizzati dai pendolari in via Agostoni per utilizzare il servizio ferroviario, via Baldironi, via Nenni, via Fratelli Bandiera e via Mazzini. Queste strade beneficeranno di una manutenzione accurata e di un miglioramento delle infrastrutture pedonali.

«Siamo lieti di poter dare seguito ai nostri impegni e concentrare le risorse necessarie per migliorare lo stato delle strade di Lissone – aggiunge il vicesindaco Oscar Bonafè, che ha la delega specifica ai Lavori pubblici – Abbiamo identificato le zone prioritarie per gli interventi in base a un’attenta analisi delle condizioni attuali delle strade cittadine, al fine di garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e migliorare l’accessibilità. Il nostro impegno sarà quello di continuare a intervenire laddove necessario, risolvendo le criticità ad oggi presenti».

Lissone: 2 milioni per rifare strade e marciapiedi, i tempi

Per le strade inserite nel progetto esecutivo l’avvio dei lavori dovrebbe essere piuttosto rapido: si tratta soltanto di affidare l’incarico all’impresa. Diverso, invece, il caso delle strade appartenenti allo studio di fattibilità: prima di appaltare i lavori è necessario attendere e approvare il progetto esecutivo. I cittadini possono comunque stare tranquilli: come loro, anche l’amministrazione comunale in questo caso ha fretta. Bisogna provvedere per tempo, perché i lavori possano essere eseguiti durante la bella stagione, evitando il rischio di rinviarli al prossimo anno a causa delle condizioni atmosferiche.