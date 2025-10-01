Albiate Cronaca

L’incidente in Australia, raccolta fondi per riportare Stefano in Italia

Raccolta fondi per riportare in Italia Stefano Tenorio, che ha vissuto ad Albiate prima di andare in Australia dove è rimasto ferito in un incidente.
Un raccolta fondi per riportare Stefano Tenorio, classe 2002, in Italia. Un appello del cuore quello lanciato a metà settembre sulla piattaforma GoFundMe dalla sorella Francesca e a cui hanno già risposto in poche settimane oltre 600 donatori. Stefano, che da ragazzo ha frequentato la scuola secondaria e ha praticato atletica ad Albiate, vive a Perth, in Australia, da quasi un anno, inseguendo il suo sogno e godendosi quello che ha descritto come il periodo più bello della sua vita. Ma il 10 agosto tutto è cambiato.

L’incidente in Australia, raccolta fondi per riportare Stefano in Italia: la sorella Francesca

«Mentre tornava a casa, Stefano ha avuto un grave incidente – racconta la sorella Francescaè caduto da una scala esterna, alta circa 4 metri, ed è rimasto a terra per oltre un’ora prima di essere trovato e portato in ospedale. È stato un evento improvviso e sfortunato, uno di quegli attimi che possono stravolgere una vita in pochi secondi».

Trasportato d’urgenza al Royal Perth Hospital, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza al cervello. È rimasto in coma farmacologico per due settimane. «Sono stati i giorni più lunghi e dolorosi della nostra vita – prosegue la sorella – non appena abbiamo ricevuto la notizia, mia madre ed io siamo volate dall’Italia per stare con lui. Durante il nostro soggiorno, abbiamo incontrato molte persone incredibilmente gentili e solidali, sconosciuti che ci hanno offerto parole di conforto, ci hanno aiutato con l’alloggio e il trasporto e ci hanno ricordato che la compassione esiste ancora in questo mondo».

Poi, i primi miglioramenti. «Oggi Stefano è finalmente sveglio, ma il viaggio che lo attende è lungo e incerto. Attualmente sta affrontando diverse gravi conseguenze dell’incidente: mobilità limitata sul lato sinistro del corpo, perdita di memoria e difficoltà linguistiche. Ha bisogno di cure costanti e di una riabilitazione intensiva».

L’incidente in Australia, raccolta fondi per riportare Stefano in Italia: l’appello su GoFundMe

Da qui l’appello lanciato sulla piattaforma GoFundMe per raggiungere una somma di denaro che possa consentire a Stefano di rientrare in Brianza e di curarsi in Italia. L’obiettivo è 59mila euro, la raccolta è a poco meno di metà.
«Il nostro più grande desiderio ora è riportare Stefano a casa, dove possa riprendersi circondato dall’amore della sua famiglia, dei suoi amici e della sua comunità – fa sapere Francesca – Purtroppo, il costo di un volo sanitario e di tutte le cure di cui ha bisogno è qualcosa che non possiamo permetterci da soli. Per questo, abbiamo creato questa raccolta fondi GoFundMe, per chiedere l’aiuto per riportare Stefano a casa, una volta che i medici diranno che è abbastanza stabile per viaggiare».

Ogni donazione contribuirà direttamente a coprire i costi del volo di rimpatrio sanitario con assistenza specializzata, attrezzature mediche e supporto durante il viaggio. «Sappiamo che i tempi sono duri per molti, ma anche il più piccolo contributo significherebbe molto per noi -conclude la sorella – Niente avrebbe potuto prepararci a questa tragedia. Né mentalmente, né emotivamente, e certamente non finanziariamente. Dal profondo del nostro cuore ringraziamo tutti coloro che donano il loro aiuto e che condividono la nostra storia».

