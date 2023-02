L’ex casa del custode di Oreno è pronta a riaprire

L’ex casa del custode della scuola elementare di Oreno è pronta. Ad annunciare l’imminente apertura dei locali ristrutturati è stato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda. “Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, in questi giorni sono stati montati anche gli arredi nella vecchia casa del custode della scuola Ada Negri e la sua trasformazione in spazio biblioteca è quindi completata.

Nelle prossime settimane vorremmo fare un piccolo momento di inaugurazione ma nel frattempo lo spazio è già a disposizione della scuola pronto per essere usato” ha scritto attraverso il suo profilo Facebook il primo cittadino.

L’ex casa del custode di Oreno e il Cittadinoi

Questo intervento del valore di 191mila euro era stato il più votato nel 2021 attraverso il Cittadinoi il bilancio Partecipato della Città di Vimercate istituito dal Movimento Cinque Stelle durante il mandato di Francesco Sartini. Un altro progetto realizzato sempre attraverso questa forma partecipativa dei cittadini è stata la riqualificazione dell’ex scuola elementare di via Diaz a Ruginello inaugurata nel 2022.