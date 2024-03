Lesmo: Desiderati è il candidato sindaco di Fi

Marco Desiderati incassa l’appoggio di Forza Italia come candidato sindaco di Lesmo alle prossime elezioni di giugno. È stato lo stesso ex borgomastro a rendere noto l’accordo raggiunto con gli azzurri domenica 3 marzo. “Mi hanno invitato all’inaugurazione della sede di FI di Muggiò e alla presenza di Sorte, Tiziano Mariani, Fabrizio Figini, Jacopo Dozio, il segretario Provinciale Luca Veggian ha ufficialmente annunciato agli astanti che io sono il candidato sindaco a Lesmo. Per Forza Italia. Per ora” ha detto l’ex onorevole del Carroccio.

Lesmo: Desiderati e Zita

Questa novità sicuramente mette in discussione anche le scelte degli altri partiti di centrodestra come Fratelli d’Italia e Lega, che insieme alla lista civica Lesmo al Centro puntavano a una coalizione unita in vista delle urne. Non è infatti un mistero che anche l’avvocato Luca Zita consigliere ed esponente di Fdi resta un nome caldo tra i papabili a guidare una possibile alleanza tra il Carroccio e il partito di Giorgia Meloni. Intanto però gli azzurri hanno effettuato la loro scelta sostenendo l’ex sindaco Desiderati, mentre nel centrosinistra Lesmo Amica per stessa ammissione del coordinatore Maurizio Mariotti “si sta lavorando sul programma e definiremo nell’arco di poche settimane anche il candidato sindaco che sarà scelto tra gli ex assessori e consiglieri uscenti”.

Lesmo: Desiderati, Dossolòa e Antonioli

Il nome forte in queste ultime ore è quello dell’ex assessore ai Servizi Sociali Sara Dossola. Sullo sfondo non è escluso che nel gioco degli ex sindaci anche Roberto Antonioli possa creare una sua lista personale e ripresentarsi alle urne per contendere la fascia tricolore . Mancano ancora diversi tasselli per comporre il mosaico, ma non è escluso che la corsa al municipio possa essere a quattro, tenuto conto che invece Tino Ghezzi di Idea Lesmo non dovrebbe ripresentarsi, ma sostenere proprio Desiderati.