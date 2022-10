Lesmo: Arte e Spettacolo debutta al cinema

Arte e Spettacolo sbarca sul grande schermo. La scuola di danza di Lesmo con i suoi ballerini guidati da Stefania e Sebastiano Fumagalli comparirà nell’ultimo film di Umberto Smaila “La banda del Buffardello e il manoscritto di Leonardo Da Vinci”. “Questo è un vero colpaccio per il nostro sodalizio – ha raccontato il vice direttore artistico Sebastiano Fumagalli in arte Sebax -. Il prossimo 3 novembre sfileremo a Milano sul red carpet per l’anteprima del film”.

Lesmo: Arte e Spettacolo e il cameo di Sebax

Tra l’altro lo stesso coreografo all’interno della pellicola riveste anche il ruolo di receptionist e il suo entusiasmo è oltre ogni limite. Solo poche settimane fa la storica accademia dei fratelli Fumagalli era salita sul podio del contest di talenti sul lago di Garda come seconda miglior scuola con una coreografia di Modern dance di Jessica Cantù, oltre al premio Moviland simpatia per Il “Ballo della tazza” e alla standing ovation di applausi per baby Hip hop di Niky e Carolina.