Lesmo aiuta il San Gerardo con un pranzo benefico in Villa Mattioli per acquistare un ecografo

Un galà di beneficenza in Villa Mattioli a Peregallo di Lesmo per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo per la struttura diagnostica senologica dell’ospedale San Gerardo di Monza (Fondazione San Gerardo dei Tintori – Breast Unit Monza). L’evento è in programma domenica 29 gennaio alle 12.30 e l’assessore ai Servizi Sociali Sara Dossola ha sottolineato come : “molte donne, anche concittadine, usufruiscono e continueranno a usufruire dei servizi di prevenzione quotidianamente erogati dal San Gerardo; anche questo impegno è rivolto al benessere collettivo”.

Lesmo aiuta il San Gerardo e il ruolo del Comune

. Così, nel rispetto dei confini istituzionali, l’Amministrazione Comunale, ha deciso di prestare ascolto alla richiesta di supporto pervenuta dall’Azienda Ospedaliera e, grazie alla preziosa collaborazione della proprietà di Villa Mattioli, ha organizzato l’evento benefico. Il sindaco Francesco Montorio ha evidenziato come “La prevenzione è uno dei bisogni primari di tutti e la divulgazione di questa cultura dovrebbe essere uno degli obiettivi di ogni Amministrazione; un ringraziamento particolare va a Villa Mattioli, che ha risposto con generosità all’invito offrendo un importante supporto al Comune in questa scelta”. La prenotazione può essere effettuata entro il 24 gennaio compilando l’apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito del Comune di Lesmo e sarà ritenuta valida esclusivamente dopo il versamento di un contributo minimo di 80 euro a persona con bonifico bancario all’IBAN IT31U083293325000000040065.