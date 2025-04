Tutto secondo programma, o quasi. Comunque si tratta di una bella notizia che renderà felici molte persone: a Lentate sul Seveso ha finalmente riaperto il consultorio familiare. Era stato temporaneamente chiuso, per mesi, per consentire i lavori di ristrutturazione della casa di comunità attraverso l’impiego dei fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Ad annunciare che il traguardo era ormai vicino era stato il vicesindaco Marco Boffi, che ha la delega alle Politiche sociali.

Lentate sul Seveso: il consultorio comunale riapre dopo la ristrutturazione, «a pieno regime l’intero piano terra della Casa di comunità»

«La bella notizia – aveva raccontato poche settimane fa al Cittadino – è quella della riapertura del consultorio familiare. È un servizio molto apprezzato, anche molto richiesto, fondamentale per le neo mamme. Con la chiusura dovuta ai lavori era necessario fare riferimento a Seregno o a Seveso. I lavori alla casa di comunità stanno procedendo in modo spedito. Da settembre hanno riaperto il centro unico delle prenotazioni, il punto unico di accesso, il servizio prelievi e la pneumologia. Il piano terra ormai è definitivamente a posto. Contemporaneamente lavori al primo piano nell’ala destra della struttura, quella destinata a ospitare gli ambulatori. Nel frattempo sia noi sia gli utenti abbiamo cercato di adeguarci al cambiamento. La tutela minori e lo sportello lavoro sono stati portati in municipio, è stato messo a disposizione anche il mio ufficio in determinati orari. A breve con i nuovi lavori la casa di comunità funzionerà a pieno regime, probabilmente riuscirà ad avere anche con qualche servizio in più».

«Ora – spiega Boffi -, con la riattivazione del consultorio familiare, entra in funzione a pieno regime l’intero piano terra della casa di comunità che già consta di un punto unico di accesso, di un servizio amministrativo di accoglienza-Cup, di un ambulatorio infermieristico e medico, di un punto prelievi».

L’attività del consultorio era stata sospesa lo scorso 1 luglio per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione della casa della comunità. Il servizio offerto è molto gradito dai cittadini: dall’apertura del 26 ottobre 2023, fino alla chiusura del giugno 2024, erano state 1.883 le persone accolte.