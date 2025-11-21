Lentate: argenteria e bottiglie di liquori in auto, quattro denunciati per ricettazione

Argenteria e bottiglie di liquori: si tratta dello strano bagaglio trovato su una vettura con a bordo quattro persone, tra i 19 e i 39 anni, tutte già note alle Forze dell’ordine, fermate nei giorni scorsi dai carabinieri a Lentate sul Seveso. Gli occupanti dell’auto, di grossa cilindrata, tutti di nazionalità rumena, non hanno saputo giustificare la provenienza di quanto trovato, merce sospetta, e sono stati tutti denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Lentate, merce sospetta in auto: i quattro a bordo già noti alle forze dell’ordine

La verifica è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso impegnati in un servizio di prevenzione dei reati sul territorio. I quattro a bordo dell’auto avrebbero manifestato un atteggiamento sospetto tanto da indurre i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti alcuni manufatti di argenteria e numerose bottiglie di liquori, dei quali gli occupanti non sono stati in grado di giustificare il possesso.

“Sussistendo gravi indizi in merito alla provenienza illecita del materiale” precisano dall’Arma, i quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Monza. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sono in corso indagini per capirne la provenienza.