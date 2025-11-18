Lavoro: Job day Esselunga a Monza, quando è e come candidarsi

Nuova occasione per trovare lavoro in Esselunga. Sono aperte fino a domenica 30 novembre le candidature per il Job Day Monza e Brianza, l’evento di recruiting organizzato dalla società della grande distribuzione organizzata fondata dal brianzolo Bernardo Caprotti. L’appuntamento è in programma a Monza giovedì 4 dicembre. Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi.

Lavoro: Job day Esselunga a Monza, cosa succede il 4 dicembre

Il Job Day Monza e Brianza è organizzato con l’obiettivo di ricercare persone per il potenziamento dell’organico dei punti vendita e dei bar di Monza e Brianza. Grazie al Job Day Monza e Brianza, Esselunga conta di inserire una cinquantina di persone. I candidati iscritti più in linea con i requisiti verranno contattati dall’azienda e saranno invitati all’evento del 4 dicembre. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo, sostenendo un colloquio individuale.

Lavoro: Job day Esselunga a Monza, le figure richieste

Le professionalità ricercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e il barista. L’allievo responsabile seguirà un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi attraverso un progetto formativo per acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti.