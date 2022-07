Lavora in casa e precipita, ricoverato per trauma cranico

È stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso per un serio trauma cranico l’uomo ferito a Seregno precipitando da un’altezza nella sua abitazione. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 luglio nel quartiere Santa Valeria, l’allarme è stato dato dai famigliari che sentito un tonfo hanno rinvenuto il parente a terra, cosciente ma ferito. Sembra che l’uomo fosse impegnato in alcuni lavori di manutenzione domestica. In un primo momento è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca di Mariano e dall’automedica di Desio, successivamente è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Milano, atterrato in un campo poco lontano, che l’ha poi trasferito a Niguarda.