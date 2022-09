Ladri vandali nelle sede della Cogliatese Calcio: devastata per rubare qualche bibita

Hanno distrutto mezza sede della Cogliatese Calcio per rubare giusto qualche lattina di bibite. Il furto è avvenuto nella notte di lunedì 29 agosto, come raccontano i responsabili della società sportiva: «Qualcuno si è “divertito” a forzare l’ingresso della club house al centro sportivo per entrare a rubare. Il grande risultato è stato quello di aver rotto coppe, aperto e danneggiato sportelli, scassinato la macchinetta del caffè e portato via alcune lattine di Coca Cola. Sono solo dei poveracci. Ci siamo già organizzati per predisporre le misure precauzionali necessarie a far sì che al centro sportivo entrino solo i nostri ragazzi per giocare e divertirsi».

Furto e danni alla Cogliatese, rotte anche le coppe

Il fatto ha ovviamente raccolto il disprezzo di tutta la comunità, colpita in una delle sue istituzioni, una società che da accoglienza a tantissimi giovani amanti dello sport e che da sempre rappresenta un modello di comportamento. I danni sono stati ben più elevati del maltolto, anche perché non viene custodito nulla di valore in sede, ma è soprattutto l’arrabbiatura di aver visto le coppe vinte sul campo distrutte dalla stupidità di un gesto sconsiderato ad essere cocente.