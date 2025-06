Ladri al tendone solidale di Arcore, rabbia per i danni alla struttura

Furto di notte nel Tendone Solidale di Arcore. Ignoti sono entrati sabato 7 giugno, tra le 22.30 e mezzanotte, nella tensostruttura di via Buonarroti 49. Hanno tagliato con una lama il telone del tendone e messo fuori uso l’impianto antifurto. Difficile quantificare la refurtiva rubata vista la grandissima quantità di oggetti che riempie gli scaffali del mercatino solidale gestito dalla cooperativa sociale La Piramide. Certi sono invece i danni alla struttura e alla strumentazione.

Arcore Tendone solidale squarcio visto dall’interno lo scaffale è stato rimontato

Ladri al tendone solidale di Arcore, telone squarciato in quattro punti sabato notte

«Abbiamo richiesto qualche preventivo per riparare il prima possibile i danni esterni – spiega Claudio Rigamonti, responsabile della struttura – ma sarà una cifra tra i 3.000 e i 4.000 euro, escludendo il valore degli oggetti rubati che a noi erano stati donati».

I ladri hanno tagliato il telone in quattro punti con squarci lunghi anche dieci metri, e poi hanno spaccato il sensore dell’antifurto e rotto la recinzione metallica che circonda il tendone. È stato possibile risalire all’ora del furto perché l’impianto antifurto è scattato in quell’ora ma per un guasto non è scattata la telefonata di allarme.

Arcore Tendone solidale squarcio telo verde retro tensostruttura Arcore Tendone solidale materiale rovesciato e saccheggiato

Ladri al tendone solidale di Arcore, la scoperta all’apertura del mercatino ma l’attività non si è fermata

«Domenica era prevista l’apertura del mercatino – continua Rigamonti – Una volontaria è arrivata per aprire e ha trovato il disastro». Nei campi intorno alla tensostruttura sono stati trovati alcuni oggetti presi e abbandonati subito dopo l’effrazione: dei cappotti di montone e bambole.

«Hanno preso soprattutto strumentazione elettronica e oggettistica. Hanno cercato soldi nella cassa ma ovviamente era vuota. Altre volte negli anni passati abbiamo subito dei furti ma mai la struttura era stata danneggiata in questo modo. Tagliare il tendone in quattro punti con squarci così lunghi è stato un gesto inutile e odioso. Altre volte si sono limitati a tagliare un piccolo pezzo del tendone in prossimità della maniglia della porta di ingresso, senza fare tutti questi danni. Forse speravano di trovare qualcosa di più, ma gli oggetti di valore non li teniamo certamente esposti né tantomeno i soldi nella cassa. L’assicurazione ci copre solo i danni esterni, per il resto cercheremo di rimediare».

La cooperativa La Piramide ha già sporto denuncia per il furto. L’attività del Tendone solidale è ripresa immediatamente.