L’Ac Leon aggiunge il padel e il beach volley al centro sportivo di Vimercate

In attesa di veder risorgere la piscina di Vimercate chiusa da anni, qualcosa si muove in via Degli Atleti grazie all’Ac Leon. La società sportiva è pronta a fare importanti investimenti di circa 800mila euro per la propria area di competenza aggiungendo nuove strutture tra un campo di calcio, spogliatoi e anche un campo da padel.

L’Ac Leon aggiunge il padel e il beach volley e gli interventi

Gli interventi integrativi alle spalle della tribuna andranno a rimodulare l’attuale configurazione dell’offerta sportiva degli impianti e prevederanno la creazione di un nuovo campo a 7 funzionale agli allenamenti; 3 blocchi spogliatoi prefabbricati necessari per garantire un’adeguata risposta alla contemporaneità di utilizzo delle strutture di gioco; un nuovo edificio prefabbricato polifunzionale, distinto in due parti. Una prima (lato sud) per accogliere la sede dell’Ac Leon che necessita per la propria cresciuta attività di nuovi spazi per segreteria ed area tecnica in prossimità dei campi di gioco e a continua disposizione di atleti e familiari. Una seconda (lato nord) per ospitare una piccola palestra per l’allenamento indoor degli atleti e aperta agli utilizzatori del centro sportivo. Ed ancora un piccolo locale deposito in adiacenza alla centrale termica principale, un’area scoperta e recintata con pavimentazione in sabbia per la preparazione dei portieri dell’AC Leon ed occasionalmente utilizzabile come campo da beach volley; una tettoia prefabbricata a copertura di un’area utilizzabile per eventi di supporto all’attività sportiva e una nuova area destinata con 3 campi da padel coperti con struttura leggera apribile lateralmente, 2 spogliatoi prefabbricati di servizio e 1 prefabbricato per reception e funzioni accessorie.

L’Ac Leon aggiunge il padel e il beach volley e la soddisfazione del Comune

L’amministrazione Cereda dal canto suo ha accolto favorevolmente questo piano che ricade sempre nello stesso comparto dove la società calcistica effettua partite e allenamenti e con la quale è sottoscritta una convenzione ventennale. “La città dello sport continua a crescere, con nuovi spazi, nuovi servizi e nuove opportunità per atleti e cittadini, con l’inserimento anche del padel e del beach volley – ha fatto sapere Mariasole Mascia vicesindaco con delega allo sport -.Sarà una nuova occasione per ricominciare a vivere e godere dell’area di via degli Atleti. Grazie ad Ac Leon, che da anni investe nella nostra città non solo economicamente, lasciando al patrimonio pubblico impianti e strutture completamente riqualificate, ma anche culturalmente, seminando la passione per lo sport e contribuendo alla crescita e alla formazione dei nostri ragazzi sin dalla tenera età”. I lavori dovrebbero partire tra maggio e giugno.