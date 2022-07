La sindaca di Senago Marta Beretta scippata al centro commerciale di Arese

Pochi istanti e la domenica di shopping del sindaco Magda Beretta si è trasformata in un incubo. Il 26 giugno, la prima cittadina appena riconfermata è stata derubata dalla borsa, mentre era intenta a fare compere al centro commerciale “il Centro” di Arese. Due individui le hanno strappato la borsa proprio mentre era immersa in qualche ora di totale relax, dopo le fatiche della campagna elettorale e quando ancora la macchina amministrativa del Beretta bis non è ancora partita. Proprio in una delle rare domeniche di svago temporaneo, prima di rimettersi al lavoro, al servizio della città lavorando anche nei giorni dei fine settimana, da ora fino a fine mandato nel 2027.

Il sindaco di Senago: “Mi hanno curato e hanno approfittato del momento buono”

«Secondo me – è l’impressione del sindaco – mi hanno curato e hanno approfittato del momento buono per lo scippo». I ladri si sono dileguati subito dopo avere messo a segno il furto. Dopo un momento di sconcerto e di forte shock, Beretta ha provveduto a bloccare tutte le carte, come da prassi per evitare eventuali ed oggi sempre più difficili “alleggerimenti” del conto corrente. Dopodiché è andata a fare denuncia di furto dai carabinieri.

Scippo al sindaco di Senago: “Documenti ritrovati, i carabinieri stanno indagando”

«Ancora qualche ora – ha spiegato la stessa prima cittadina – e i miei effetti personali sono stati rinvenuti in un cestino a Garbagnate. Nessuna traccia della borsa, niente portafogli ma i documenti c’erano tutti. Anche perché, con i conti bloccati, i bancomat erano a quel punto totalmente inutili». C’è rammarico ovviamente per i contanti, che si sono dileguati con lo scippo. «I carabinieri stanno lavorando – è la conclusione – e sinceramente spero che li prendano, magari anche avvalendosi delle immagini della video sorveglianza. Decisamente un brutto episodio di cronaca nera, che questa volta è capitato a me. Meno male che si è concluso senza eccessivi danni».