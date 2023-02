La polizia locale di Seregno chiude una settimana intensa con vari controlli

Una serata di lavoro intenso ha visto protagonista venerdì 24 febbraio il corpo della polizia locale di Seregno, in coda ad una settimana impegnativa, peraltro già caratterizzata dall’individuazione di un tassista abusivo, operante sul piazzale 25 aprile. Tre pattuglie, sia in divisa che in borghese, hanno perlustrato nella circostanza il centro storico ed i vari parchi, con l’obiettivo di un’azione di deterrenza a contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e degli atti vandalici, che in alcuni casi hanno interessato i giochini appena installati nelle aree verdi dall’amministrazione comunale.

Polizia locale: il report di venerdì 24 febbraio

L’intervento alla corte del cotone

Le persone controllate in questo contesto sono state decine. In particolare, in piazza Risorgimento sono stati identificati alcuni pregiudicati per reati di spaccio, per i quali saranno valutati nei prossimi giorni i provvedimenti da adottare. Nella zona della stazione sono stati generalizzati due minorenni, uno dei quali era in possesso di uno stupefacente. La sostanza è stata sequestrata ed il detentore segnalato al prefetto. Identica sorte ha avuto un giovane, residente a Desio, intercettato nel parco Wojtyla di via Stoppani. Movimenti sospetti sul posto erano emersi recentemente, in un incontro tra il comitato di quartiere di Santa Valeria e l’assessore alla sicurezza William Viganò. Alla corte del cotone, infine, è stato sequestrato un potente fumogeno, nel contesto di un controllo derivante dalla presenza di un gruppo di ragazzini che arrecava molestia alla quiete pubblica.

Polizia locale: accertamenti in via Umberto I e via San Vitale

Una pattuglia della polizia locale al lavoro

In precedenza, nella notte tra domenica 19 febbraio e lunedì 20 febbraio, il nucleo di sicurezza urbana ha notato in via Umberto I ragazzi in atteggiamento sospetto. Ne è nato un inseguimento a piedi, al termine del quale è stato bloccato un quindicenne, in possesso di una modica quantità di hashish e segnalato pertanto al prefetto. Sempre lunedì 20 febbraio, alle 12.30, in via San Vitale, una pattuglia ha individuato un giovane su un monopattino, che si aggirava con fare furtivo. Alla vista degli agenti, l’interessato ha provato la fuga. Si trattava di uno straniero privo di documenti di identità e titolo di soggiorno, che è stato deferito all’autorità giudiziaria, per le violazioni delle norme sull’immigrazione.

Polizia locale: verifiche anche nelle attività commerciali

Parallelamente, le ispezioni condotte dalla polizia amministrativa negli esercizi commerciali, 447 sul territorio, hanno delineato un quadro di assoluta correttezza degli operatori. Il solo riscontro di rilievo è stato costituito dalla scoperta che un temporary outlet non aveva comunicato l’avvio della sua attività e perciò è stata elevata una sanzione di 5mila euro. A margine, gli accertamenti hanno rilevato in alcuni casi prezzi esposti in vetrina in modo non corretto. Complessivamente, negli ultimi otto giorni gli agenti hanno presidiato il territorio, fermando 216 veicoli ed identificando 421 persone. A loro è arrivato il plauso dell’assessore William Viganò.