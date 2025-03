La domenica giubilare di Monza, Brugherio e Villasanta

Sarà domenica giubilare per le parrocchie di Monza, Brugherio e Villasanta. Domenica 9 marzo si svolgerà infatti il giubileo del decanato, un evento comunitario, un pellegrinaggio cittadino che porterà nel cuore del centro storico fino alla basilica, i fedeli arrivati dalle parrocchie dei tre comuni. L’invito, dove è possibile, è quello di arrivare a Monza e in piazza duomo a piedi, proprio come suggerisce la pratica dei pellegrini. Ma sono tante le parrocchie che hanno organizzato trasporti più comodi (pullman e pullmini) per consentire a tutti di partecipare alla celebrazione.

La domenica giubilare e il pellegrinaggio cittadino

Il ritrovo per tutte le parrocchie che parteciperanno è alle 16.30 in piazza San Pietro martire. Qui avverrà la celebrazione penitenziale e sempre dalla chiesa succursale di via Carlo Alberto partirà la processione che raggiungerà il duomo, dietro la croce giubilare. La santa messa giubilare, che sarà celebrata in duomo, verrà presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo ausiliare di Milano.

Al termine della celebrazione le offerte raccolte tra i fedeli presenti saranno poi destinate al Fondo Schuster istituito dalla diocesi di Milano dedicato all’emergenza abitativa e al progetto “Case per la gente”.

Per consentire a tutto il popolo dei fedeli di partecipare al grande pellegrinaggio giubilare le messe vespertine delle 18 e 18.30 di domenica 9 marzo verranno sospese in tutte le chiese del decanato. Alcune chiese, come il Carmelo, resteranno addirittura chiuse per tutta la durata della celebrazione giubilare, proprio per favorire il momento comunitario.

La domenica giubilare: le altre occasioni per i fedeli

Aperto ufficialmente da papa Francesco all’inizio dell’anno con l’inno “Spes non confundit”, il giubileo della speranza continuerà per tutto l’anno. Sono chiese giubilari per la zona pastorale quinta, oltre al duomo di Monza, anche il santuario della Madonna delle Grazie e quello di San Pietro da Verona a Seveso. La diocesi di Milano ha poi individuato in ogni zona pastorale delle chiese penitenziali che offrono continuamente ai pellegrini la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Sono chiese penitenziali il santuario del Carmelo, le chiese parrocchiali dei Santi Siro e Materno a Desio, Santi apostoli Pietro e Paolo a Lissone, dei Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo a Besana in Brianza e il santuario della Beata Vergine del Rosario a Vimercate.

Nell’occasione del giubileo del decanato sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria, ossia ottenere il perdono dei peccati commessi, alle condizioni richieste. Occorre visitare una chiesa giubilare, accostarsi alla confessione e fare la comunione, pregare secondo le intenzioni del papa e partecipare a un gesto caritativo e di solidarietà. La diocesi di Milano ha suggerito l’adesione al Fondo Schuster, a favore delle persone che non hanno una casa.