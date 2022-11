Incidente nella notte a Cesano, la vittima è l’avvocato Massimiliano Summa

Si chiamava Massimiliano Summa, di professione avvocato civilista, il 38enne morto nella notte di venerdì all’ospedale al San Gerardo di Monza dopo un incidente stradale avvenuto a Cesano, in via Garibaldi, a pochi metri dall’uscita della Milano-Meda, mentre era in sella a una Ducati. Stava rincasando nella sua abitazione, nelle vicinanze, dove si era trasferito dal 2015 quando si era sposato.

Massimiliano Summa, la vittima

Incidente mortale a Cesano: l’autopsia e le telecamere per chiarire l’accaduto

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri perché il centauro dopo aver perso il controllo della sua moto è caduto a terra ed è stato trovato riverso sulla carreggiata. Nessun testimone avrebbe assistito a quanto accaduto. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: sarà l’autopsia a tentare di chiarire se l’avvocato 38enne possa essere stato colto da un improvviso malore fatale. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri sembra infatti che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nel sinistro: nella zona sono comunque attive delle telecamere di sorveglianza private che potrebbero chiarire l’accaduto.

Incidente mortale a Cesano, la vittima originaria di Luino e il matrimonio con una cesanese

Massimiliano Summa era originario di Luino, ma ormai da tempo era diventato cesanese d’adozione. Si era laureato in giurisprudenza all’università dell’Insubria di Como nel 2010 ed aveva passato l’esame diventando avvocato nel 2014. Con la moglie e la famiglia di lei, (è il genero di Massimo Tonetti noto legale cesanese con studio associato con Vittorio Gerosa a Desio) condivideva la passione per la Legge, tutti avvocati, si era specializzato in civile dedicandosi al settore commerciale, immobiliare, diritto societario e finanza d’impresa oltre che nel contenzioso dove lavorava da oltre una decina d’anni alla Laways Avvocati Associati di via Santa Sofia in centro a Milano.