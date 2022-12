Incidente a Besana in Brianza: è sotto gli effetti dell’alcol, denuncia e patente ritirata

Da accertamenti su un incidente stradale avvenuto nel fine settimana, a Besana Brianza, i carabinieri della stazione di Giussano hanno denunciato un 44enne besanese, al quale è stata anche ritirata la patente e sottoposto a fermo il veicolo, per guida in stato di ebbrezza. E’ emerso infatti che era al volante sotto gli effetti dell’alcol, 1,2 grammi/litro.

Besana in Brianza, l’incidente in via Kennedy e gli accertamenti dell’Arma

L’uomo, al volante di una Renault, secondo quanto ricostruito, sabato 3 dicembre poco prima di mezzanotte, in via Kennedy, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti, per cause in via di accertamento non avrebbe dato la precedenza a una Mitsubishi guidata un 57enne di Mariano, portato in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.