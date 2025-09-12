Brianza Sud Cronaca

Incendio in un capannone industriale di Nova: interessata una azienda galvanica

Incendio in una azienda di galvanica a Nova, il pronto intervento dei vigili del fuoco con vari mezzi ha consentito un rapido spegnimento delle fiamme
di
Incendio in via Galilei a Nova Milanese
Incendio in via Galilei a Nova Milanese Vigili del fuoco di Monza e Brianza

Vigili del fuoco a Nova Milanese, giovedì 11 settembre attorno a mezzogiorno, in via Galileo Galilei, per fare fronte a un incendio che ha interessato un capannone industriale di una azienda di galvanica. Dalla centrale operativa di via Cavallotti del Comando provinciale, a Monza, sono stati inviati vari mezzi. Presente anche il funzionario di guardia.

L’incendio – fanno sapere dal Comando – “ha interessato parte del materiale presente e una porzione della copertura dell’edificio”. Grazie al pronto intervento delle squadre le fiamme sono state rapidamente estinte evitando la propagazione ad altri edifici e attività. Presenti anche le Forze dell’Ordine e personale sanitario AREU.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags