Incendio di rifiuti a Concorezzo, vigili del fuoco in via Milano

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di sabato 19 aprile a Concorezzo, in via Milano, attorno alle 21.50, per spegnere un incendio: “che ha interessato alcuni rifiuti di vario genere posti all’esterno di una ribalta di carico e scarico, nelle vicinanze di un supermercato” dicono dal Comando di Monza.

Le squadre, intervenute con vari mezzi, due autopompe, una autobotte e un carro ventilazione hanno prontamente estinto l’incendio senza coinvolgere parti interne dell’attività. Non risultano persone ferite.