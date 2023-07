Il saluto della Questura al commissario capo Gonnella, una carriera per i più deboli

Ha ricevuto il saluto dei funzionari e del personale della Questura nell’ultimo giorno di lavoro. Anche il questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha ringraziato il commissario capo Stefania Francesca Gonnella, al temine della sua lunga carriera nella “famiglia” della Polizia di Stato.

Il saluto della Questura al commissario capo Gonnella, si è occupata delle attività del Settore Minori e Vittime vulnerabili

Originaria di Bari, Gonnella è entrata nella Polizia di Stato nel 1987 venendo assegnata, come prima sede alla Questura di Como in qualità di addetta all’Ufficio Immigrazione e successivamente alla Digos.

Una prima esperienza proseguita al Centro di Formazione linguistica di Milano fino al trasferimento all’allora Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monza. Qui prima ha operato all’Ufficio Anticrimine – Reati contro la persona – Minori e fasce deboli, poi dall’aprile 2019 ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto della Divisione Polizia Anticrimine, occupandosi delle attività del Settore Minori e Vittime vulnerabili.

Il saluto della Questura al commissario capo Gonnella: “Lusinghieri risultati in un settore particolarmente delicato”

“Un punto di riferimento per tutti i colleghi che hanno potuto trovare in lei una guida da seguire e apprendere il più possibile dalla sua vasta esperienza – sottolinea una nota della Polizia – Una carriera professionale di rilievo all’interno dell’Amministrazione, che le ha permesso di ottenere lusinghieri risultati in un settore particolarmente delicato quale quello delle violenze sulle donne e sulle fasce vulnerabili, capacità riconosciutele anche con pubblici attestati, trasmettendo esperienza, saperi e conoscenza ai colleghi più giovani. Ringraziandola per il contributo offerto alla Polizia di Stato e per i servizi resi a favore dei cittadini e delle comunità, il Questore ha augurato al Commissario Capo Francesca Gonnella ogni soddisfazione ed ogni bene”.