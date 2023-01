Il Gesù Bambino di Betlemme è stato regalato ad Arcore

Il Gesù Bambino di Betlemme resterà per sempre ad Arcore. Il sindaco della città palestinese Hanna Hanania ha scritto una lettera al primo cittadino Maurizio Bono in cui ha comunicato che la statuetta è un dono ad Arcore per rafforzare ancora di più il gemellaggio e l’amicizia tra i due paesi.

Il Gesù Bambino di Betlemme e l’arrivo prima di Natale

Bono è certamente felice di questo gradito regalo, dopo che tra l’altro proprio Arcore ha dovuto aspettare diversi giorni prima di Natale per l’arrivo del Gesù Bambino bloccato dalle autorità alla dogana di Milano per la mancanza dell’adeguata documentazione per lo sbarco. La statuetta sarà conservata dall’amministrazione comunale in attesa del prossimo Natale.