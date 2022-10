Il compleanno da ricordare con i carabinieri di Monza e Brianza

Un compleanno da ricordare, una giornata davvero speciale quella dei suoi 16 anni per Leonardo che ha trascorso una giornata con i carabinieri di Monza e Brianza.

Il compleanno da ricordare: “Se avete bisogno di un detective…”

Il ragazzo ha voluto far arrivare ai militari una dedica: “Stare con voi per me è stato il regalo di compleanno più bello di sempre, non lo dimenticherò mai. Grazie di tutto. Siete i miei grandi amici e spero di tornare presto a trovarvi. Se avete bisogno di un detective, chiamatemi”.

Il compleanno da ricordare, il grazie dei genitori

I carabinieri hanno reso nota la storia sui social pubblicando la foto e accompagnandola con un messaggio: “Siamo noi a ringraziarti, caro Leonardo. La tua amicizia è un bene prezioso“. Tra i commenti anche quello dei genitori di Leonardo: “Grazie veramente di cuore da parte di Leonardo e di tutta la sua famiglia. Avete un cuore speciale“.