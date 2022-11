Iacona e le telecamere di Presa Diretta a Solaro per il Reddito di Cittadinanza

Nel pomeriggio di oggi Solaro ha ricevuto la visita delle telecamere di Presa Diretta, popolare programma Rai con il conduttore Riccardo Iacona. Argomento dell’intervista sono stati i progetti Puc (progetti utili alla collettività), programmi di inserimento volontario e di inclusione sociale attivati per i percettori del Reddito di Cittadinanza. «L’iniziativa Solaro è avviata ormai da anni, in collaborazione con Comuni Insieme. In tutto sono stati attivati più di venti Puc», spiega la sindaca Nilde Moretti. I percettori del Reddito di Cittadinanza sono stati coinvolti nei centri estivi, al Parco Vita con la collaborazione di Extrachiosco, in Municipio per l’accoglienza e l’indirizzo dei cittadini nei vari uffici e più recentemente al Polo di Comunità, per accogliere i visitatori e sorvegliare i locali durante gli orari di apertura dei servizi.

«Non ci siamo limitati ad inserirli in compiti come pulizie o semplici manutenzioni, ma abbiamo preferito coinvolgerli in luoghi sensibili e strategici, anche a contatto con la cittadinanza, interfacciandosi con gli utenti e con gli operatori degli uffici, in costante aggiornamento. Per questo è stato attivato anche il Puc del Polo di Comunità che noi intendiamo come fulcro delle attività culturali e sociali di Solaro». La troupe di Presa Diretta ha intervistato la Sindaca Nilde Moretti e due percettori del Reddito di Cittadinanza che si sono resi disponibili come volontari per i progetti utili alla collettività. La puntata andrà in onda nel mese di febbraio.