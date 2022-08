I dati della diffusione sul territorio regionale del Covid 19 di giovedì 11 agosto

È nel solco del precedente il report quotidiano della diffusione del Covid 19 sul territorio regionale, pubblicato giovedì 11 agosto da Lombardia Notizie Online. Al di là di qualche picco negativo, infatti, il trend continua ad essere incoraggiante. I contagiati ricoverati in terapia intensiva sono quarantuno, uno in meno in paragone alla rilevazione del giorno prima, mentre i ricoverati al di fuori delle terapie intensive sono 1.055, con una diminuzione di ventisei pazienti. I tamponi effettuati sono stati 24mila 131, cifra che ha portato l’ammontare a 40 milioni 399mila 926, con 3mila 224 nuovi casi di positività (13,3 per cento). I nuovi decessi sono stati dal canto loro trentasei, per un totale di 41mila 875. Nella Provincia di Monza e della Brianza, le nuove situazioni di positività registrate sono state duecentoventi.