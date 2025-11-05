Una serata da brividi tra dolcetti, scherzetti e tanta solidarietà per gli alluvionati. L’associazione Cittadini Quartiere Polo di Meda ha animato con successo (nonostante la pioggia) la serata del 31 ottobre e nella ricorrenza di Halloween ha confermato la tradizione della festa che ha portato con sé un motivo speciale per prendere parte all’iniziativa promossa con il patrocinio e il contributo del Comune.

Halloween solidale a Meda: la festa sotto la pioggia aiuta il fondo per gli alluvionati, organizzato dal quartiere Polo

Venerdì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 22, in piazza dei Mercanti al quartiere Polo Meda Sud, si è tenuta una festa con gonfiabili, giochi per bambini, street food, castagne e vin brûlé, dolci e pop corn. Ed ancora, truccabimbi e raduno Fiat 500 d’epoca. Come spiegano gli organizzatori, l’evento è riuscito ma avrebbe potuto esser ancora più partecipato se la pioggia non avesse convinto alcune famiglie a rinunciare. Il divertimento l’ha fatta da padrone grazie agli allestimenti decisamente coinvolgenti il fine solidale poi ha contribuito al buon esito: il ricavato sarà infatti devoluto al fondo Meda città solidale per gli alluvionati.

Halloween solidale a Meda: la festa sotto la pioggia aiuta il fondo per gli alluvionati, «momento gioioso per i bambini»

«È stato un momento particolarmente gioioso per i più piccoli che hanno preso parte ad un’iniziativa che porta colore e anche un po’ di sano divertimento per alcune vie del quartiere Polo» spiegano dall’associazione che ringrazia tutti coloro che hanno raggiunto il quartiere per fare festa e aiutare i medesi in difficoltà dopo l’alluvione del 22 settembre.

Halloween, che a qualcuno non piace, a Meda ha invece avuto il sapore allegro di un evento che ha infuso speranza per una ripartenza che sia, a partire dai bambini, un balsamo per le ferite inflitte dall’alluvione alle case e alle attività della città.