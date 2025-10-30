Halloween sicuro con le Fiamme gialle: a Seregno sequestrati oltre 100mila prodotti contraffatti o non sicuri

Halloween sicuro con la guardia di finanza di Monza: le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, nell’ambito di un dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, durante un controllo in un rivenditore di Seregno hanno sottoposto a sequestro oltre 155.000 prodotti “contraffatti o non sicuri”. Si tratta di 129mila tra giocattoli, maschere, ragni, zucche, papillon e altre decorazioni per la festa di Halloween e prodotti di estetica, per la cura degli animali e decorazioni natalizie.

La Finanza di Monza ha sequestrato anche 26mila dispositivi medici e materiale elettrico con false indicazioni “Made in Italy”

Sottoposti a esame anche documentale, effettuato sul posto, i prodotti sono risultati privi della marcatura “CE” cioè non conformi al Codice del Consumo. La vendita, secondo una stima delle stesse Fiamme gialle, avrebbe garantito all’esercente “guadagni per oltre 100.000 euro”. Tutti gli articoli sono stati immediatamente sottoposti a sequestro in via amministrativa e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”.

Nel medesimo esercizio commerciale sono stati sottoposti a sequestro penale anche oltre 26.000 dispositivi medici – bastoni per deambulazione – e materiale elettrico privi del marchio “CE” e utensili da cucina con false indicazioni del Made in Italy. L’imprenditore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.