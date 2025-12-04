Un guasto al datacenter regionale ha causato disagi in alcune strutture sanitarie lombarde giovedì 4 dicembre. Si è trattato di problema informatico al datacenter regionale gestito da Aria che ha causato il blocco temporaneo di alcuni servizi.

Assessorato, Direzione Generale Welfare e Aria hanno attivato l’unità di crisi e, nelle strutture coinvolte, sono stati adottati i sistemi di gestione manuale per contenere l’impatto sulle attività.

Guasto al datacenter regionale di Aria, «problema risolto, ma possibili rallentamenti nelle prossime ore»

«Ringrazio il personale delle strutture sanitarie per la tempestiva attuazione delle misure di emergenza – evidenzia l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – Aria ci ha assicurato che il problema è stato risolto, ma è possibile che permangano disagi e rallentamenti nelle prossime ore. Abbiamo richiesto una relazione dettagliata sull’accaduto; i tecnici ci hanno comunque confermato che si è trattato di un guasto e non di un attacco esterno».