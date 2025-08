Gran premio di Formula 1 a Monza: in vendita gli ultimi biglietti

Ultimi biglietti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025, in programma dal 5 al 7 settembre all’Autodromo Nazionale Monza. L’Autodromo Nazionale annuncia che dalle 12 di venerdì 1 agosto sono in vendita gli ultimi ticket disponibili per assistere alla gara di domenica 7 settembre, ” inclusi alcuni posti sull’inedita Tribuna Rettilineo Parabolica Esterna 20Bis, situata in una delle zone più spettacolari del circuito, nei pressi della leggendaria Variante Ascari, lungo il rettifilo che conduce alla Curva Parabolica.”

Gran premio F1 a Monza, disponibili anche abbonamenti per venerdì e sabato

Disponibili inoltre i biglietti “Circolare Prato” (General Admission) per i tre giorni dell’evento, oltre agli abbonamenti per i due giorni di venerdì e sabato. Intanto, dice l’ufficio stampa dell’impianto: “i numeri lasciano prevedere un nuovo record di presenze sugli spalti del Tempio della Velocità”. I biglietti possono essere acquistati sul sito monzanet.it.