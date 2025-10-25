A partire da venerdì 31 ottobre e per tutto il periodo delle festività natalizie, in piazza Oriana Fallaci a Giussano (nel contesto del parco urbano) sarà possibile pattinare sul ghiaccio al coperto, all’interno di una tensostruttura protetta che permetterà il divertimento in qualunque condizione meteorologica. L’apertura ufficiale è prevista nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre e proseguirà in serata con i festeggiamenti di Halloween. La pista resterà poi aperta fino al 25 gennaio del prossimo anno e sarà fruibile sia nei weekend che nei giorni feriali. La pista di pattinaggio rappresenta una piacevole conferma per la città di Giussano: la struttura è interamente coperta e sul posto sarà possibile noleggiare pattini e attrezzature di supporto pensate per i più piccoli. Il divertimento di bambini e adulti sarà assicurato da un’area pattinabile XXL per una superficie complessiva di 34 per 12.50 metri, atmosfera multicolor con luci a led, filodiffusione musicale, tunnel luminoso, sweet corner con sfiziosità e angolo selfie interno ed esterno.

Natale: il programma di iniziative è molto ampio

La pista sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 22; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 22. Fra le iniziative in programma, domenica 30 novembre per ogni ingresso in pista verrà distribuito un cappellino in omaggio, domenica 7 dicembre gadget natalizi per gli utenti e domenica 21 dicembre “Il Grinch vi aspetta in pista!”. La pista resterà aperta anche a Natale con apertura dalle ore 15. Inoltre, a partire dalla seconda metà del mese di novembre, nel contesto del parco urbano sarà allestito il villaggio di Natale 2025 con attrazioni, allestimenti scenografici, musica, colori e una novità assoluta perché nelle settimane che precederanno il Natale saranno aperte nei weekend anche casette con idee regalo e specialità gastronomiche. Il villaggio di Natale nel parco Oriana Fallaci andrà così ad integrarsi con il ricco palinsesto di iniziative che faranno “vivere” il centro storico di Giussano grazie ai tanti eventi a cui sta lavorando Pro Loco Giussano in coordinamento con l’amministrazione comunale. Il primo in calendario è in programma proprio nella serata di venerdì 31 ottobre con uno spettacolo di fuoco in piazza Roma a cura del Duo Ignis, con inizio alle ore 20.30.

Natale: la soddisfazione di Citterio e Ceppi

«Quest’anno abbiamo scelto di dare un nuovo volto anche al villaggio di Natale che sarà ospitato nel contesto del parco urbano, proprio accanto alla pista. Si potrà pattinare, essere avvolti da musica e colori, e trovare al tempo stesso idee regalo proposte da esercenti del territorio, contribuendo così ad effettuare gli acquisti di Natale dai commercianti della nostra città», hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessora al Commercio Paola Ceppi.