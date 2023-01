Giussano, Mercedes finisce arrampicata sull’Audi in sosta

Incidente stradale, fortunatamente senza feriti, nella mattinata di giovedì 26 gennaio a Giussano, in via De Gasperi, all’altezza dell’incrocio con via Salvemini. Una automobilista al volante di una Mercedes Classe A, per cause al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo finendo con due ruote letteralmente sopra un’auto posteggiata a bordo strada, un’Audi A1. Sul posto si sono portate tre pattuglie della polizia locale e un’ambulanza. La strada, temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi e la rimozione del mezzo, è stata riaperta poco prima di mezzogiorno. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia locale.