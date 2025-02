Due persone, marito e moglie, trasportate in ospedale per precauzione. È il bilancio di un incendio che la mattina del 17 febbraio ha colpito una palazzina di due piani a Giussano, in via Alfieri. È bruciato il tetto, circa sessanta metri quadri di copertura; la causa potrebbe essere il malfunzionamento della canna fumaria. Ma lo chiariranno gli approfondimenti, così come l’agibilità degli appartamenti mansardati.

Giussano incendio tetto Birone Giussano incendio tetto Birone

Giussano, brucia un tetto a Birone: palazzina evacuata, cinque squadre dei vigili del fuoco sul posto

Chiamati prima delle 8, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte le fiamme e una colonna di fumo importante. Decisiva nel bilancio finale la rapidità nel salire sul tetto della squadra arrivata per prima da Seregno; al lavoro poi il carro soccorso e l’autobotte da Monza, un’altra autopompa da Lissone, l’autoscala da Desio. Sul posto come prevenzione anche ambulanza e automedica.

La palazzina è stata evacuata, la strada nella frazione di Birone è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.