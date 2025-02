Muggiò, incendio al terzo piano di una vecchia cascina

Incendio in una vecchia cascina a Muggiò, in via Monte Grappa, nella mattinata di sabato 15 febbraio. I vigili del fuoco del Comando provinciale si sono portati sul posto attorno alle 9.40 con vari mezzi (autopompa, autoscala dalla sede centrale di Monza, carro soccorso e autopompa da Desio, autobotte da Lissone) e il funzionario di guardia della sede di Monza. Mobilitato anche personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e le forze dell’ordine.

Muggiò, incendio in una vecchia cascina: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito

L’incendio ha coinvolto un locale e una porzione di tetto del vecchio edificio, di tre piani, per cause in via di accertamento. Le squadre giunte in posto hanno estinto rapidamente l’incendio senza ulteriore propagazione ai locali limitrofi e di copertura del tetto. Non risultano coinvolti feriti.