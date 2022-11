Giornata mondiale lotta Aids, l’1 dicembre prevenzione a Muggiò

Come ogni 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids, il Centro Infezioni Sessualmente Trasmesse (Ist) di Muggiò promuove un’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 18.30 per accogliere le persone che desiderano eseguire accertamenti o avere informazioni sull’Hiv.

Giornata mondiale lotta Aids, nel 2022 1.700 accessi all’Ist di Muggiò

La cultura della prevenzione è uno dei “cavalli di battaglia” del centro: nel corso del 2022 sono stati eseguiti circa 1.700 accessi, consentendo la diagnosi di 2 nuovi casi di infezione da HIV e 172 diagnosi di altre IST, principalmente sifilide, gonorrea e clamidia, ma anche infezioni da micoplasma, da papillomavirus, epatiti virali e vaiolo delle scimmie.

Giornata mondiale lotta Aids, “casi in calo ma ridotto accesso a test e strutture sanitarie da parte dei più fragili”

“Si tratta di una iniziativa estremamente importante – afferma il professor Paolo Bonfanti, direttore delle Malattie Infettive della ASST di Monza – soprattutto dopo quasi 3 anni di pandemia. Il numero di nuovi casi di infezione da HIV e AIDS segnalati all’Istituto Superiore di Sanità sono in calo rispetto all’era pre-pandemica, ma questo non deve trarre in inganno. Una parte di questo calo è da riferirsi ad una riduzione all’accesso al test e alle strutture sanitare delle popolazioni più fragili, legato alle misure di contenimento della epidemia da Covid-19. A questo va aggiunto il fatto che di infezione da HIV se ne parla sempre meno sia sui mezzi di informazione sia negli ambiti educativi come le scuole, dando la falsa impressione che questa epidemia riguardi solo il passato e sia da considerarsi finita. Da qui l’importanza di proposte come questa volte a riportare l’attenzione su questa malattia e far emergere il sommerso dei casi non diagnosticati in questo periodo”.

Giornata mondiale lotta Aids, la giornata dell’1 dicembre a Muggiò

Il centro è in via Dante 1 a Muggiò, l’accesso è consentito senza appuntamento. Gli esami saranno eseguiti gratuitamente senza l’impegnativa del medico. Gli accertamenti HIV verranno effettuati su saliva con un Test Rapido che permette una risposta veloce e necessita di conferma con prelievo di sangue solo in caso di reattività. Come di consueto, saranno a disposizione dell’utenza anche le abituali attività di counselling.

Giornata mondiale lotta Aids, “richiesto atto di consapevolezza individuale”

“Questa iniziativa – riferisce la dottoressa Laura Corsico, responsabile del centro IST di Muggiò – è un’occasione per poter ricevere informazioni corrette rispetto alla modalità di trasmissione delle IST, acquisire conoscenze relativamente alle varie possibilità di autotutela e protezione (utilizzo di metodi di barriera o prescrizione di Profilassi Pre-Esposizione – PrEP) e alla possibilità di prevenzione attraverso vaccinazioni mirate. Si rivolge a tutta la popolazione, alla quale viene chiesto un atto di consapevolezza individuale, al fine di permettere sia una diagnosi precoce, che garantisce la possibilità di cure tempestive con conseguente prognosi migliore, sia l’interruzione di una catena di infezioni misconosciute e talvolta insospettabili”.