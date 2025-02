Già in carcere per tentata rapina, accusato per altri due colpi a Seregno

Arrestato a gennaio per tentata rapina e già in via Sanquirico, si è visto recapitare dai carabinieri una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per altre due rapine tentate nel giro di una settimana, all’inizio di dicembre, a Seregno.

Già in carcere per tentata rapina, i colpi tentati a Seregno a inizio dicembre

Il presunto responsabile, un senza fissa dimora 25enne di origine colombiana, sarebbe l’unico indagato per un’aggressione del 2 dicembre: ubriaco, dopo essersela presa con violenza col titolare di un bar che lo aveva invitato a uscire dal locale proprio perché molesto, si era avventato contro una passante tentando prima di strapparle il telefono cellulare e la borsetta e poi colpendola con calci e pugni di fronte alla sua resistenza. Poi era fuggito a mani vuote quando aveva visto avvicinarsi alcune persone.

Una settimana più tardi, il 7 dicembre, avrebbe invece sottratto i telefoni cellulari a due donne e poi chiesto soldi per restituirli, minacciandole con un collo di bottiglia di vetro mandata in frantumi e costringendole a barricarsi in un’auto.

A questo punto l’uomo aveva tagliato le gomme posteriori e, sotto minaccia, si era fatto consegnare dalle vittime una banconota di piccolo taglio.

Già in carcere per tentata rapina, l’arresto a Giussano

L’uomo era stato arrestato il 19 gennaio a Giussano per i reati di tentata rapina ai danni di un automobilista e resistenza e violenza a pubblico ufficiale commesso nei confronti degli stessi militari intervenuti su chiamata della vittima.