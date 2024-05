Futuri stilisti alla accademia Pbs di Monza: Atelier fashion style grazie alla Regione Lombardia

I futuri stilisti hanno la possibilità di imparare nell’Atelier fashion style, il laboratorio che la scuola di estetica, moda, acconciatura Pbs di Monza mette a loro disposizione. Una scuola impresa, questa l’esatta definizione, dell’accademia di Monza, realizzato con la collaborazione di Regione Lombardia, perché gli alunni non solo possano apprendere durante le lezioni del mattino ma possano anche mettere in pratica in un laboratorio a stretto contatto con veri clienti.

“Questa è una nuova modalità che regione Lombardia ci permette di mettere in campo- spiega Anna Del Prete, direttrice della scuola– per supportare i nostri ragazzi nel percorso d’apprendimento. Accanto alle tradizionali lezioni, al pomeriggio, possono imparare lavorando all’interno dell’atelier per le ore di tirocinio formativo. Dalla sistemazione di un abito alla sua creazione e personalizzazione. I nostri ragazzi hanno le competenze perché l’obiettivo è metterli in condizioni di confrontarsi con il mondo”.

Atelier fashion style alla Pbs di Monza: opportunità per fare pratica, servizi anche al territorio

Perché la particolarità di quest’atelier, che ha sede in via Arosio 12 a Monza, a pochi metri dall’accademia stessa, è l’apertura al territorio, dal rifare un orlo, alla sistemazione di un abito ma anche alla creazione di un abito personalizzato. I ragazzi sono in grado di fare tutto questo. Lo hanno dimostrato in occasione dell’inaugurazione dell’atelier, giovedì sera, con una sfilata di alta moda, circa una ventina gli abiti indossati dalle giovanissime modelle, tutte alunne della scuola, realizzati, in parte, dalla docente, referente dell’atelier, Pasqualina Altieri ma con tre pezzi “unici” frutto della mente creativa del giovane Mattia D’Aquila, iscritto al quarto anno dell’indirizzo moda.

Atelier fashion style alla Pbs di Monza: tre pezzi unici dello studente Mattia D’Aquila

“Ho iniziato a scoprire la passione per la moda in pandemia, quando ancora ero alle medie- racconta il giovane Mattia– provando con i vestiti della famiglia, i primi bozzetti. Ho scelto questa scuola e questo percorso mi ha aiutato tanto, ho scoperto il mio stile, sto imparando a manifestarlo in modo professionale con il sostegno di tutti i docenti. Gli abiti li ho pensati per la tesina e, vista questa inaugurazione li abbiamo realizzati. Sono molto sicuro di me, ho le idee chiare e lo sanno anche le ragazze, dall’acconciatura al trucco ho seguito ogni minimo particolare e sono molto soddisfatto. Ora continuo a studiare il mio sogno.. lavorare per Saint Laurent chissà”.