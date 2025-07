Furto in villa a Seveso nel 2023, due 56enni condannati portati in carcere a Monza

Rintracciati a Desio e Lentate sul Seveso due 56enni italiani domiciliati in provincia di Monza e Brianza sono stati portati in carcere a Monza da agenti della Squadra Mobile di Monza, martedì 29 luglio, condannati per un furto in appartamento commesso a Seveso nel 2023, quando trafugarono alcuni oggetti da una villetta. Per commettere il colpo avevano utilizzato un furgone dove furono rinvenuti “nell’immediatezza dei fatti” arnesi da scasso scasso.

Furto in villa a Seveso, in azione cinque persone

Dalle indagini emerse che c’erano coinvolte altre tre persone. Uno dei due 56enni arrestati martedì aveva fatto da palo mentre il secondo, con due degli altri partecipanti, dopo aver scavalcato la recinzione della villetta e forzato la serratura della porta di ingresso, si era introdotto nella casa per commettere il furto.

In primo grado il Tribunale di Monza li aveva condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione, pena poi ridotta in appello a 2 anni e 2 mesi per uno dei due. Le condanne in appello sono nel frattempo diventate definitive e nei confronti dei due sono stati emessi gli ordini di carcerazione, trasmessi alla Questura per l’esecuzione. Tradotti nel carcere di Monza dovranno scontare una restante parte della pena, 2 anni e 11 mesi per uno e 2 anni e 2 mesi per l’altro, essendo i due già stati sottoposti a misure di custodia durante la fase delle indagini.