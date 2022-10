Fine settimana di controlli a Desio e Lissone, impegnate carabinieri e polizie locali

Nel fine settimana appena trascorso, in attuazione delle direttive operative del Comando Provinciale Carabinieri di Monza, è stato effettuato un servizio interforze di controllo straordinario del territorio finalizzato a prevenire comportamenti violenti e reprimere azioni delittuose e, più in generale, a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. L’azione sinergica condotta da Carabinieri e Polizia Locale ha permesso di realizzare un vasto ed articolato sistema di controllo del territorio, grazie anche alla specificità delle singole componenti messe in campo, effettuando numerosi posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città e nel centro storico, con particolare attenzione alle piazze e alle vie adiacenti.

Fine settimana di controlli: ruba un pc a Milano deferito 52enne

Nel medesimo contesto, il personale della sezione radiomobile della compagnia di Desio, ha deferito in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un 52enne marocchino, residente in Brianza in quanto trovato in possesso di un pc portatile del valore di 2.000 euro, risultato dopo speditivi e approfonditi accertamenti, compendio di furto avvenuto in data 7 ottobre2022 ai danni di una 23 enne milanese, nonché della somma contante 3.750 euro, secondo gli inquirenti frutto di analoga fattispecie di reato. In particolare, la ragazza, che aveva lasciato la propria borsa all’interno della sua utilitaria in centro a Milano, al suo ritorno si era accorta che il veicolo era stato aperto ed era stato asportato lo zainetto con il costoso computer del valore di circa 2000 euro. La vittima, dopo avere localizzato il computer ha subito avvisato la compagnia Carabinieri di Desio che ha raggiunto la posizione del cittadino marocchino trovando la merce rubata la sera prima.

Fine settimana di controlli: segnalato un 52enne con 13 grammi di hashish

Tra gli obiettivi dei controlli sono stati la prevenzione e repressione dei reati in genere, con riguardo a quelli di natura predatoria ed in materia di stupefacenti. Infatti, gli stessi militari, segnalavano all’autorità amministrativa un 52enne pakistano, in Italia senza fissa dimora, in quanto trovato in possesso di 13 grammi di hashish. Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico di Desio e alle zone residenziali, nonché ai luoghi di ritrovo di giovani che, sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti, in talune circostanze, si lasciano andare comportamenti devianti, creando disturbo ai residenti.

Fine settimana di controlli: controllate 130 persone e 70 veicoli

L’esito complessivo dei controlli effettuati dall’Arma dei carabinieri e della polizia locale che per due giorni hanno effettuato pattugliamenti e posti di controllo in vari punti di Desio e Lissone e lungo le arterie di accesso alle città, con controlli dinamici di persone e mezzi e che ha visto impiegato un totale di 15 carabinieri e 6 agenti della locale si è concretizzato con l’identificazione di 130 persone, il controllo di 70 veicoli e la constatazione di varie contravvenzioni al Codice della strada.