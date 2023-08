Finalmente riqualificati i marciapiedi nella frazione lissonese di Santa Margherita

Riqualificazione dei marciapiedi in via Pestalozzi a Lissone: la frazione di Santa Margherita ringrazia. La manutenzione di strade e marciapiedi rappresenta uno dei principali obiettivi dell’assessorato ai lavori pubblici. Nella consapevolezza che i chilometri di asfalto da curare siano parecchi, l’amministrazione comunale deve rispondere alle segnalazioni -anche impellenti- dei residenti, che chiedono di percorrere in totale sicurezza i camminamenti della città. A Santa Margherita, da tempo i residenti in particolare lamentavano le pessime condizioni dei marciapiedi di via Pestalozzi, finiti al centro di un intervento di ripristino che in questi ultimi giorni è stato completato a dovere.

Lavori pubblici: gli altri obiettivi di prossima realizzazione

Lo annuncia il sindaco Laura Borella, che conferma al contempo il proseguimento delle opere di manutenzione dei marciapiedi cittadini. «In questi giorni sono finiti i lavori di rifacimento in via Pestalozzi, nella frazione di Santa Margherita, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni» dichiara. I lavori in città, soprattutto in questi mesi estivi, entrano nel vivo. I cantieri proseguono per garantire il termine entro la ripresa di inizio settembre. Quando le strade ricominceranno ad affollarsi per il ritorno a scuola e negli uffici. Entro la fine dell’anno, come annunciato dall’assessore Oscar Bonafè, saranno ultimati altri tratti importanti. Si tratta dei marciapiedi delle vie Beltrame, Sant’Agnese, Meloni, Deledda, e con ribasso d’asta il Comune prevede di fare anche via Cantù e via Dell’Asilo. Capitolo strade. Attesi lavori nelle vie Buonarroti, Origo, Ferrucci, San Martino, Solferino, Volontari del Sangue, Verne, Morgagni. Restyling e decoro finiscono dunque al centro della missione estiva dei Lavori pubblici.