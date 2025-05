Festa della mamma: a Monza con arte, libri, disostruzione e biodiversità

Vero è che non servono le ricorrenze della tradizione per ringraziare le mamme (tutte, di ogni tipo) per l’impossibile che ogni giorno riescono a fare. Però l’arrivo della loro festa, domenica 11 maggio, offre un’occasione in più anche per trascorrere del tempo in loro compagnia. Sono ad esempio diverse le attività proposte dai musei civici di via Teodolinda: sabato 10 maggio alle 15.30 arriva “Mamme in festa”, family lab per bambini dai 3 ai 10 anni che potranno prendere spunto dalle mamme ritratte o scolpite nelle opere esposte per creare un biglietto artistico di auguri, mentre domenica 11 maggio è in programma, sempre alle 15.30, “Mamma ti porto al museo”, laboratorio durante il quale sarà possibile creare un ciondolo da regalare alla festeggiata (info e prenotazioni su museicivicimonza.it).

Festa della mamma: Salvagente in piazza San Paolo, Apincittà in via Boiardo

Negli spazi della biblioteca dei ragazzi di piazza Trento l’appuntamento è alle 16.30 di sabato 10 maggio con un’edizione speciale, a tema, di “Letture Piccine Picciò”, per mamme con bimbi dai 18 ai 36 mesi (partecipazione gratuita, prenotazioni a monza.ragazzi@brianzabiblioteche.it o con l’app C’è posto).

Per l’intera giornata di sabato (dalle 10 alle 18) in piazza San Paolo ci sarà poi l’associazione Salvagente che, grazie alla presenza dei suoi istruttori, offrirà a tutti gli interessati la possibilità di imparare le manovre di disostruzione pediatrica. Per l’occasione sarà allestito anche un mercatino solidale.

Domenica 11 maggio il “Giardino della biodiversità” di via Boiardo ospiterà “Api in orto. Dalla A di ape alla Z di zucchina”: una mattinata di sensibilizzazione proposta dall’associazione Apincittà nell’ambito dei patti di cittadinanza per il quartiere di Regina Pacis – San Donato (capofila l’associazione Geniattori): a tutti i partecipanti, anticipano gli organizzatori, sarà regalato un kit per la tutela delle api. Per dettagli: info@apincittamonza.it