Entra nell’azienda in pausa pranzo per rubare: donna scoperta dai proprietari e denunciata

Ancora un tentativo di furto sventato a Senago, questa volta ai danni di una ditta di allestimenti e arredo della città. E pochi giorni dopo il tentato furto al supermarket. L’episodio è particolarmente singolare, a mettere in fuga la responsabile sono stati gli stessi proprietari dell’azienda che si sono accorti che qualcuno si era introdotto nei capannoni. Sono state le immagini della video sorveglianza interna alla ditta a rendere palese che la donna di mezza età che avevano sorpreso all’interno non era una semplice cliente, ma una ladra residente in un campo nomadi della zona.

Entra nell’azienda in pausa pranzo per rubare: la donna ha frugato nelle tasche degli abiti dei dipendenti, ripresa dalle telecamere

A scoprire il tentativo sono stati i proprietari, di ritorno dalla pausa pranzo. Avendo trovato la donna all’interno le hanno chiesto il motivo, ricevendo la risposta di essere una cliente. Tale risposta non risultava tuttavia verosimile in quanto l’azienda in questione opera nell’ambito dei servizi e non effettua vendita al dettaglio. Dopo avere fatto uscire la donna, vedendo le immagini del circuito di videosorveglianza, si sono accorti che il soggetto in questione aveva frugato nelle tasche degli indumenti dei dipendenti, lasciati sugli attaccapanni.

Entra nell’azienda in pausa pranzo per rubare: convocata in comando e denunciata

Immediata la querela presso la polizia locale che, dopo un un’accurata indagine, è riuscita a risalire all’identità dell’autrice del fatto che veniva convocata presso il Comando e denunciata. Ha già con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.