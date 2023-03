Donna colta da malore al lavoro, a Seregno atterra l’elisoccorso

È atterrato l’elicottero nel pomeriggio di martedì 21 marzo a Seregno per soccorrere una donna colta da malore in un istituto scolastico di via Sanzio. L’allarme è stato lanciato dai colleghi quando la donna, una quarantenne, ha accusato con ogni probabilità un reazione allergica: i soccorsi si sono precipitati in posto in codice rosso.

Donna colta da malore al lavoro, trasportata all’ospedale di Desio per probabile reazione allergica

L’elicottero è atterrato nella zona del cimitero, in via Reggio, dove è arrivata anche la polizia locale che ha poi trasportato l’équipe medica alla scuola. Il pronto intervento ha permesso di far rientrare il momento più critico del malore, la donna è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio con l’ambulanza.

Donna colta da malore al lavoro, l’ambulanza ha riportato anche l’equipe a Seregno

Lo stesso mezzo ha poi riportato l’équipe all’elisoccorso, che ha atteso nel parco urbano, per fare poi rientro alla base.