Dieci anni di attività per la Sezione di Monza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps). La cerimonia istituzionale si è svolta la mattina del 6 dicembre, alla Questura di Monza e della Brianza, alla presenza del presidente nazionale Michele Paternoster, accolto dal presidente locale Emanuele Bergamo.

Dieci di Anps a Monza: le finalità dell’associazione

Una cerimonia “in ricordo di tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese”, spiega una nota della Questura, che ha permesso di ricordare le finalità dell’associazione “che opera per tenere vivi i valori di legalità, solidarietà e servizio alla collettività, mantenendo un legame tra gli appartenenti in servizio e quelli in congedo, promuovendo iniziative culturali, sociali e di sostegno ai cittadini e alle famiglie”.

Dieci di Anps a Monza: il ruolo attivo nella Protezione civile

La sezione monzese ha anche evidenziato il ruolo attivo nell’ambito della Protezione Civile, impegnandosi in attività di supporto alla popolazione, gestione delle emergenze, assistenza in occasione di calamità e formazione sul territorio.

Presenti, oltre al personale della Polizia, anche il vicario della Questura di Monza e della Brianza Antonio Rainone e il Capo di Gabinetto della Prefettura di Monza e della Brianza Lea Saporetti.