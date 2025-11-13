Monza: Gev e volontari a raccolta, in 60 per il corso di aggiornamento

Sessanta circa i partecipanti mercoledì pomeriggio a Monza al corso di aggiornamento rivolto alle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). L’evento organizzato dal Comando della Polizia Locale di Monza aveva l’obiettivo di rafforzare le “competenze operative e giuridiche” dei volontari impegnati nella tutela ambientale e nella vigilanza del territorio.

E ha coinvolto anche i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps), Guardie Zoofile Enpa, Guardie di Fare Ambiente e membri dell’associazione ParkAngels. “Un’ampia e qualificata platea, espressione del variegato mondo del volontariato ambientale e civico, che quotidianamente contribuisce alla salvaguardia del patrimonio naturale e urbano“, spiega la definisce il Comune in una nota.

Monza corso aggiornamento Gev partecipanti

Monza: Gev e volontari a raccolta, i temi affrontanti

Il corso ha affrontato tematiche di grande rilevanza “con un taglio pratico e normativo“. Tra gli argomenti trattati dal vice comandante della Polizia Locale di Monza e responsabile del Servizio volontario di Vigilanza Ecologica, Gerardo Esposito, dal commissario capo coordinatore Ferdinando Iengo e dalla specialista di vigilanza Emanuela Locati: il Regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale, con focus su comportamenti vietati, autorizzazioni e sanzioni; le sanzioni amministrative per le violazioni di rilevanza non penale; l’ordinanza comunale sulla raccolta differenziata dei rifiuti; il Regolamento di Polizia Urbana.

Monza: Gev e volontari a raccolta, gli interventi

In apertura l’assessore alle Gev Ambrogio Moccia ha sottolineato l’importanza del ruolo nel presidio del territorio e nella promozione della cultura ambientale.

«La formazione è la chiave per un’azione efficace e consapevole. Ringrazio tutti i partecipanti per la dedizione e il senso civico che dimostrano ogni giorno», ha detto poi il comandante Giovanni Dongiovanni.