Desio: lasciano la figlia di 4 anni in casa da sola, arriva la polizia locale

I genitori di una bambina di 4 anni di Desio sono stati segnalati dalla polizia locale per abbandono di minore. I fatti risalgono al 30 ottobre, ma il Comune ne ha dato notizia in questi giorni. Tutto è nato dalla segnalazione di due persone che hanno chiamato il comando avvisando di sentire i lamenti della bambina nell’appartamento di via Garibaldi.

La polizia locale ha identificato lo stabile ed è arrivata all’abitazione riuscendo a farsi aprire la porta dalla bambina, che era stata lasciata da sola in casa dalla famiglia. Gli agenti hanno atteso con la piccola il ritorno dei genitori che, all’arrivo, sono stati avvisati che il caso sarebbe stato segnalato alla procura come abbandono di minore.

Bambina lasciata sola a 4 anni: “Grazie alle segnalazioni”

“Siamo riconoscenti a tutti quei cittadini che hanno contattato per tempo il comando di polizia locale – hanno commentato il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco e assessore alla sicurezza Andrea Villa a proposito di questo e altri contributi da parte dei cittadini – grazie alle loro segnalazioni siamo riusciti a intervenire in maniera puntuale, concorrendo a ridurre tutti quei fenomeni che producono disturbo alla quiete pubblica e degrado su tutto il territorio comunale. Questo è anche un modo per valorizzare la partecipazione attiva dei residenti, quale contributo aggiuntivo all’attività di prevenzione e controllo che istituzionalmente è svolto dalle forze dell’ordine”.

Le segnalazioni e il lancio di bottiglie dal settimo piano

Qualche giorno prima, per esempio, dopo una telefonata gli agenti di Desio sono intervenuti in via Forlanini, trovando per terra bottiglie di birra in frantumi. “Dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno individuato il soggetto responsabile dell’azione che, dal settimo piano di uno stabile, lanciava dalla finestra del proprio appartamento le bottiglie vuote con il pericolo di ferire passanti. Tali oggetti che sono stati rinvenuti anche all’interno dell’appartamento interessato”, procedendo così a inoltrare la comunicazione di notizia di reato alla Procura di Monza.