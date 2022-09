Desio, la polizia locale si rinforza: tre nuove agenti al comando

Il comando di polizia locale di Desio si rinforza con tre nuovi agenti, che nei giorni scorsi sono entrati a fare parte del comando guidato da Giovanni Dongiovanni. Si tratta di una donna e di due uomini, tutti di età compresa fra 30 e 35 anni, due dei quali con esperienza in altri comandi: il copro di polizia locale arriva così a 28 agenti, ai quali si aggiungono il comandante stesso e tre amministrativi.

Polizia locale di Desio: “Ruolo fondamentale”

In una nota il Comune di Desio fa sapere che “la polizia locale ha un ruolo di grande responsabilità: mettere al centro il benessere dei cittadini, garantire la sicurezza di ciascuno e mantenere l’ordine nel centro e nei quartieri. Ecco perché le donne e gli uomini che entrano a far parte del corpo hanno un ruolo fondamentale per il buon funzionamento della città“. Tra i compiti sottolineati dall’amministrazione comunale di Desio, il contributo nel controllo del territorio, la collaborazione con tutte le forze dell’ordine, a tecnologia (“come ad esempio il recente potenziamento degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio”).