Desio, incendio in un edificio industriale dismesso: vigili del fuoco presenti con sei mezzi

Incendio in un comparto industriale dismesso a Desio. Le fiamme hanno raggiunto il tetto dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza con sei mezzi
di
Incendio in via Gabellini a Desio
Vigili del fuoco di Monza e Brianza

Intervento dei vigili del fuoco a Desio, in via Gabellini, nel primo pomeriggio di lunedì 6 ottobre per fare fronte a un incendio che ha interessato un edificio industriale dismesso. Le fiamme, scoppiate per cause in via di accertamento, hanno coinvolto del materiale presente all’interno della struttura raggiungendo la copertura del tetto.

Incendio a Desio, sei mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale presenti

Sul posto si sono portate squadre del Comando provinciale con vari mezzi (2 autopompe serbatoio, altrettante autobotti pompa, un carro soccorso e una autoscala). Presenti anche le forze dell’ordine e il personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza.

